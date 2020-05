Im Urlaub in weite Ferne schweifen? Darauf kann man in diesem Jahr nicht unbedingt setzen. Es gibt aber auch in Deutschland schöne Ecken - oft sind es sogar einsame Orte. In diesem Jahr dürften viele Deutsche ihren Sommerurlaub im eigenen Land verbringen. Angesichts einer schwelenden Pandemie aber eher nicht in trubeligen Städten und Eventhallen, sondern abseits der Massen.

Deutschland hat zum Glück so einige Regionen zu bieten, die wild und ursprünglich oder besonders einsam sind - oder gleich beides. Eine Auswahl zwischen Nordsee und Alpen, zwischen Eifel und Lausitz.

BAYERN: Mit dem Fahrrad durch das Allgäu

Zur Großbildansicht Gert Krautbauer/Bayern.by/dpa-tmn Im Sattel unterwegs am Christlesee, einem Anlaufpunkt enlang des Iller-Radwegs.

Auf dem Rad reist man in seinem ganz eigenen Tempo - zum Beispiel auf dem Iller-Radweg entlang des gleichnamigen Flusses. Die Route führt über 146 Kilometer vom bayerischen Oberstdorf im Allgäu bis nach Ulm, wo die Iller in die Donau mündet - die Stadt mit dem berühmten Ulmer Münster liegt schon in Baden-Württemberg. Wenn unterwegs der Schweiß läuft, können sich Radwanderer direkt in der Iller abkühlen.

Die Allgäuer Töpferkünstlerin Sophie Mische empiehlt den Auwaldsee bei Fischen als ihren Lieblingsplatz entlang der Route. Hier ist Baden allerdings verboten. Dafür lasse sich bei einem Spaziergang rund um den See eine herrliche Aussicht genießen.

Tipp für Bergprofis: Wen es hoch hinauf zieht, der kann sich am Jubiläumsgrat versuchen, der auf dem Gipfel der Zugspitze beginnt - eine ebenso fordernde wie berühmte hochalpine Tour. Allzu voll dürfte es trotzdem nicht werden - schließlich sind Kondition, absolute Schwindelfreiheit und Klettertechnik notwendig. Nur bei gutem Wetter machen und im Zweifel mit Bergführer gehen.

MECKLENBURG-VORPOMMERN: Wo der Moorfrosch quakt

Zur Großbildansicht Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa-tmn Blick in die Kronen der Bäume: Baumkronenpfad im Tierpark Ivenack in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Mecklenburgische Seenplatte kennt jeder - aber warum nicht mal ein Küstenmoor kennenlernen? Das geht östlich von Graal-Müritz im Großen Ribnitzer Moor. Ein neun Kilometer langer Exkursionspfad mit Infotafeln führt durch die Landschaft. Wer Glück hat, bekommt den Blauen Moorfrosch zu Gesicht.

Soll es doch die Seenplatte sein, empfiehlt der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommerns die Ivenacker Eichen. Sie sind um die 1000 Jahre alt und zählen zu den ältesten Bäumen in Deutschland. Besucher finden dort auch einen der beliebten Baumwipfelpfade.

NORDRHEIN-WESTFALEN: Besuch bei den Wildpferden

Zur Großbildansicht Tourismus NRW e.V./dpa-tmn Senner Pferde: Den wilden Tieren können Urlauber in der Moosheide in Ostwestfalen begegnen.

Mit einer "Oase im Alltag" wirbt die Touristikzentrale Paderborner Land, wenn es um die Moosheide geht. Das Naturschutzgebiet in der Senne in Ostwestfalen sei eher noch weniger bekannt. Es liegt in der Region des Teutoburger Walds unweit der Grenze zu Niedersachsen, dort entspringt auch die Ems. Rundwanderwege führen über Dünen und durch Täler, zu offenen Heideflächen und durch Kiefernwälder.

Das besondere Highlight der Moosheide hat jedoch Hufe - dort lebt die älteste Pferderasse Deutschlands. Die Senner Wildpferde wurden im Jahr 1160 zum ersten Mal erwähnt und lassen sich von Ende April bis Ende Oktober beobachten. Ein Wildweiteprojekt hat dafür gesorgt, dass die Tiere in ihre alte Heimat zurückkehren konnten.

SCHLESWIG-HOLSTEIN: Landschaft wie ein Gemälde

Zur Großbildansicht Yorbiter Luftaufnahmen/Ostseefjord Schlei/dpa-tmn Ruhe und Idylle am Wasser: Naturschutzgebiet Geltinger Birk an der Küste Schleswig-Holsteins.

Wer Eisvögel, Seeadler und Kraniche sehen möchte, ist im Naturpark Lauenburgische Seen richtig. Der älteste Naturpark Schleswig-Holsteins liegt südlich von Lübeck und östlich von Hamburg und bietet eine eiszeitliche Hügellandschaft aus Seen, Wäldern, Wiesen und Feldern - ein Sehnsuchtsort für Naturfreunde.

Der Park selbst wirbt mit einer Landschaft "wie auf Gemälden alter Meister, lieblich, weich und zugleich geheimnisvoll und mystisch, aufregend und mächtig". Im Frühjahr blüht der Raps, Reetdächer und Fachwerke liefern pittoreske Fotomotive.

Eine Alternative in Deutschlands nördlichstem Bundesland ist das Naturschutzgebiet Geltinger Birk, ganz weit im Norden am Meer. Dünen, Sümpfe und lichte Wälder laden zum Wandern und Radeln ein. Hier wurde auch die alte Ponyrasse Konik ausgewildert.

NIEDERSACHSEN: Naturerlebnisse bis zu den Wurzeln

Zur Großbildansicht Sabine Braun/Tourismus Niedersachsen/dpa-tmn Natururlaub in Deutschland - das ist zum Beispiel auch im Naturpark Solling-Vogler in Niedersachsen möglich.

Aktivurlaub in der Natur ist nicht nur im Harz oder Erzgebirge angesagt, sondern zum Beispiel auch im Weserbergland. Dort wartet der Naturpark Solling-Vogler auf Wanderer und Erholungsbedürftige. Gäste können einen 40 Meter hohen "Klimaturm" im Wald erklimmen, während eine Erdhöhle den Blick auf Baumwurzeln freigibt. Zudem gibt es unter anderem Klöster, Ausgrabungsstätten, wild lebende Exmoor-Ponys, Mountainbike-Trails und einen Wildpark.

Für wildromantische Gefühle sorgt in Niedersachsen alternativ der Naturpark Elbhöhen-Wendland mit reichlich Wald-und-Wiesen-Charme, Heideflächen und Streuobstwiesen. Charakteristisch für die Region sind die gut erhaltenen, historischen Rundlingsdörfer.