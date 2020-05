Schön ist es am Meer nur auf Sardinien oder Sansibar? Von wegen! Nordsee und Ostsee haben so manchen traumhaften Strand zu bieten. Zehn Reisetipps für Sandläufer und Wellenhüpfer.

Zur Großbildansicht Andreas Dumke/Usedom Tourismus/dpa-tmn Seebrücke Ahlbeck auf Usedom - der Ort zählt zu den berühmten Kaiserbädern.

Badeurlaub auf Korsika oder Kuba ist in diesem Sommer wohl doch unrealistisch. Aber mit ein bisschen Sonnenschein fühlen sich die Strände unserer Nord- und Ostseeküste fast genauso karibisch an. Wer einmal den weiten, weißen Amrumer Kniepsand überquert oder am wilden Darßer Weststrand den Blick vom Kiefernwald über die türkis leuchtende Ostsee wandern lässt, versteht warum. Hier sind die schönsten Strände an der Nord- und Ostsee: