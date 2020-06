Bären aufspüren, Trüffel suchen und ganz romantisch im Leuchtturm übernachten: Ein Urlaub in Kroatien kann ausgesprochen vielseitig sein: sieben Reisetipps.

Kroatien war eines der ersten Länder in Europa, das in der Corona-Krise wieder um Urlauber warb. Das Kleinod an der Adria hat viel mehr zu bieten als Strand und Meer. Die Natur im Hinterland und an der Küste ist abwechslungsreich, die Massen lassen sich auf Abstand halten. Sieben Reisetipps.

Gorski kotar: Braunbären-Watching in den Bergen

Die Hochebene von Gorski kotar im Nordwesten Kroatiens ist eines der letzten Wildnis-Gebiete Europas. Bereits bei den Römern war die Region aufgrund ihrer Abgeschiedenheit und außergewöhnlichen Heilkräuter als "hortus diabolicus" bekannt, als Teufelsgarten.

Urlaub in Kroatien Corona-Bestimmungen Kroatien erlaubt Bundesbürgern wieder die Einreise ohne Nachweis von Gründen. Reisende müssen an der Grenze lediglich erklären, wo sie sich aufhalten werden und wie sie erreichbar sind. Damit sollen sie gefunden werden können, wenn es in ihrer Umgebung neue Corona-Infektionen gibt. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, können Urlauber schon vor der Einreise ein Formblatt auf der Webseite entercroatia.mup.hr ausfüllen. Übernachtung Neben zahlreichen Hotels an der Küste gibt es in den ländlichen Dörfern Agrotourismus-Betriebe und Ferienhäuser. Geld Kroatien ist EU-Mitglied, hat aber keinen Euro. 1 kroatische Kuna entspricht etwa 0,13 Euro. Geld abheben ist mit Kreditkarte bei ATM-Maschinen in jedem größeren Ort möglich, genau wie bargeldloses Bezahlen in Hotels und Restaurants. Informationen Kroatische Zentrale für Tourismus - Frankfurt, Stephanstraße 13, 60313 Frankfurt/Main (Tel.: 069/23 85 350, E-Mail: info@visitkroatien.de, https://croatia.hr/de-DE ).

In heutigen Zeiten haben hier Braunbären, Wölfe und Luchse ihre Ruhe, und das gerade einmal 15 Kilometer vom Meer entfernt. Damit das so bleibt, wird ein eher sanfter Tourismus ermöglicht. Im Schutzgebiet des Nationalparks Risnjak bleiben Urlauber am besten auf den Wegen. Oder sie folgen mit dem Mountainbike der Gorski kotar Bike Route.

An die 600 Bären streifen in der Bergregion herum - aber es ist unwahrscheinlich zufällig auf einen zu treffen. Um Braunbären zu sehen, braucht es Glück und Geduld. Fotografen aus der Region kennen gute Verstecke und legen sich mit Teleobjektiven auf die Lauer. Auch Nationalpark-Ranger organisieren Bärenbeobachtungen - wegen beschädigter Wege ist in diesem Jahr allerdings Pause.

Wer dennoch Bären sehen will, macht einen Abstecher ins weiter südlich gelegene Dorf Kuterevo. Tierfreunde haben dort eine Schutzstation für verwaiste Braunbärenkinder errichtet. Finanziert wird das Projekt mit Spenden und Einnahmen aus den Führungen.