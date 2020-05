Reisen ins Innere: In Deutschland gibt es genug Ecken, die man nicht kennt - von Nord bis Süd, Ost bis West. Eigentlich schade.

Im Norden Deutschlands

Nächte im Netz

Kranichhotel, Ein Hauch Manhattan im vorpommerschen Gutshaus

Eine halbe Stunde von den Stränden des Darß liegt das Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Kunsthistorikerin Bettina Klein hat lange in Japan gelebt, hier ein Museum für moderne Kunst eingerichtet und zehn Apartments. Designt von einem New Yorker Künstler: Backstein, Teppich, flauschige Decken, Antikes, Wannen auf Löwenfüßen. Werbung hat die Eigentümerin für das Haus nie gemacht, warum auch? Ein Geheimtipp zum Bleiben, nicht zum Weiterziehen. Im Herbst kommen die Kraniche, in Japan ein Symbol des Glücks, der Langlebigkeit - deutsche Safari. Fast wie in Afrika.

Info: Kranich-Hotel, DZ ab 74 Euro, Hessenburg, Mecklenburg-Vorpommern. 10 Zimmer. Besonders schön: Nr. 6 & 9, ohne Frühstück, kranichhotel.de (E-Bikes, Zingst, 22 Euro, fahrrad-luft.de)

Lesen Sie hier aus dem aktuellen mm den Artikel "Ein Land für alle Fälle".

Mehr Sicht

Weissenhaus Grand Village Resort, Luxus hinter Dünen

Ein Dorf als Hotel: Weissenhaus an der Ostsee. 2005 kaufte Tech-Pionier Jan Henric Buettner den maroden Sommersitz der Gräflichen Familie von Platen-Hallermund, heute ist es das luxuriöseste Strandresort östlich von Hamburg, eine Stunde entfernt. 75 Hektar, jede Menge Abstand zwischen den historischen Gebäuden und nun auch zwischen den Strandkörben (vier Meter). Im Bootshaus speisen nur Hotelgäste, das Gewächshaus wird vegetarisches Restaurant. Mondäner kann Einsamkeit kaum sein: Picknick auf der Koppel, Rudern auf dem Schlossteich, Joggen im Park (vier Kilometer), Cabanas in den Dünen, Yoga im Privatpavillon. Spa, Pools bleiben zu, schöner ist ohnehin das Meer.

Info: Weissenhaus Grand Village Resort, Badehaus mit Saunawagen, ab 950 Euro, 60 Zimmer. Schleswig-Holstein. weissenhaus.de

Hinterm Deich

Mein Baumhaus, Waldbaden an der Nordsee

Yoga im Gras, Handy aus und in die Hängematte legen: Waldbaden wie in Japan, nur an der Elbe. "Shinrin yoku" senkt den Blutdruck, stärkt das Immunsystem und reduziert Stresshormone. Fünf neue Holzhäuser haben Katrin Buck und Elke Freimuth in vier Meter Höhe in Otterndorf gebaut. 30 Quadratmeter, Holzofen, Fernglas, Vogelbeobachtungsbuch, Kanu inklusive. Bis Juli ausgebucht. Eine Stunde dauert die Drei-Seen-Tour. Oder raus aufs Meer, zu den Sandbänken. "Da halten Robben im Sommer ihre Bäuche in die Sonne", sagt Freimuth. Containerschiffe ziehen vorbei. Wattwandern zur Insel Neuwerk (vom Strand in Duhnen). Er liegt 20 km vom Baumhaus entfernt, Worpswede 100 km.

Info: Mein Baumhaus, Otterndorf, Niedersachsen. Buntspecht (ohne Haustier). Kinder ab sechs Jahren. Vier Nächte ab 808 Euro, Endreinigung, Picknickkorb je 20 Euro. mein-baumhaus.de

In Buddenbrooks Nähe

Fisher's Loft: Hanseflair - wie im Gentlemen's Club

86 Jahre Schrotthandel, vorher Fischlager, nun edel: Der denkmalgeschützte Speicher an der Trave wirkt wie ein moderner britischer Gentlemen's Club, heißt es im Buch "Häuser und Menschen 2020" (Verlag Urlaubsarchitektur, www.urlaubsarchitektur.de) über das spannendste Designhotel Lübecks. Die Tipps der Architekten sind jedes Jahr herausragend. Diesmal dabei: elf deutsche Häuser, auch Fisher's Loft. 1754 gebaut, heute ein Hotel. Drei Etagen, zehn Zimmer, zwei mit Küche. Ledersofas, Muschelkalk-Wände, Portwein, Marzipan, auf der Altstadtinsel. Weltkulturerbe und Weltliteratur: Das Buddenbrookhaus liegt 550 Meter entfernt. Bis es umgebaut ist, 2023, zeigt das Behnhaus die Lebenswelt der Buddenbrooks und der Lübecker Kaufmannschaft, aus der Heinrich und Thomas Mann kamen. Die Bücher der Senatorensöhne lösten damals im 19. Jahrhundert einen Skandal aus.

Info: Fisher's Loft, Lübeck. 10 Zimmer. DZ ab 150 Euro, www.fishersloft-hotel.de, Schleswig-Holstein