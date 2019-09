Thomas Cook-Insolvenz hält Urlauber in Atem

10.41 Uhr: Kaum Hoffnung für den österreichischen Thomas Cook-Ableger hat der Gläubigerschutzverband AKV. Eine Sanierung von Thomas Cook Austria sei nicht möglich. "Eine Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt", teilte der Kreditschutzverband AKV am Donnerstag mit. Das gesamte unternehmerische Vermögen solle liquidiert werden. "Im Hinblick auf die hohen Haftungen für die verbundenen Gesellschaften ist derzeit nicht davon auszugehen, dass eine Sanierung des Unternehmens wirtschaftlich möglich sein wird."

8.35 Uhr: Die Pleite der Deutschland-Töchter des Reisekonzerns Thomas Cook wird von drei vorläufigen Insolvenzverwaltern abgewickelt. Alle drei kommen aus dem Frankfurter Büro der Kanzlei hww Hermann Wienberg Wilhelm. Für die Holding Thomas Cook GmbH ist Fabio Algari zuständig, für Bucher Reisen und Öger Tours Julia Kappel-Gnirs und für die Thomas Cook Touristik GmbH Ottmar Hermann. Er ist der bekannteste aus dem Trio: Hermann war unter anderem Insolvenzverwalter des Baukonzerns Philipp Holzmann und der Kaufhauskette Woolworth.

7.15 Uhr: Großbritannien plant an diesen Donnerstag 16.000 gestrandete Briten zurückzufliegen. Die Civil Aviation Authority (CAA) hat dafür 70 Flüge vorgesehen. Bislang seien bereits 30 Prozent der britischen Urlauber, die wegen der Thomas Cook-Insolvenz nicht zurückfliegen konnten, in den ersten drei Tagen der Aktion zurückgeholt worden, teilte die CAA mit.

6 Uhr: Der Deutsche Reiseverband (DRV) kritisiert es als "völlig inakzeptabel", wenn Hotelgäste des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook erneut zur Kasse gebeten werden. Der Verband erhalte vermehrt Kenntnis von Hotels, die in Urlaubsdestinationen Pauschalurlauber festhalten, die mit Thomas Cook Deutschland gebucht haben, teilte der DRV am Mittwoch in Berlin mit. Nach der Insolvenz des deutschen Reiseveranstalters zwingen Hotels die Reisenden dem Verband zufolge ein weiteres Mal zur Zahlung.

Die meisten Hotels verhielten sich sehr fair. "Aber es gibt leider auch andere Fälle, die völlig inakzeptabel sind", kritisierte DRV-Präsident Norbert Fiebig: "Die Urlauber haben ihren Reisepreis bezahlt. Es gibt keinen Grund, sie vor Ort festzuhalten." Zudem gebe es eine Zusage des Insolvenzversicherers Zurich, in Folge der Insolvenz von Thomas Cook Deutschland die Kosten für die Hotels zu übernehmen.

dpa/rtr/ap/afp