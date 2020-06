Sie suchen ein besonderes Hotel - oder Geheimtipps in den aufregendsten Metropolen des Planeten? manager magazin war für Sie unterwegs. Hier ist unsere Auswahl, die wir jeden Monat um einen schönen Flecken Erde erweitern.

Abtauchen unter Nordlicht Biberbau de luxe

Das Hotel schwimmt im Sommer auf dem Fluss. Das schwimmende Wellnesshotel friert im Winter fest Zwölf Luxushütten, sechs auf dem Wasser, manche mit Steg, sechs an Land, auf Stelzen Innen: alles Hygge und ... .. mit Bodenheizung ausgestattet.

Im Januar herrschen im schwedischen Lappland, nur 50 Kilometer vom Polarkreis entfernt, schon mal minus 17 Grad, und hell ist es auch nur für wenige Stunden. Eine unwirtliche Gegend. Aber kalt und teuer ist ungebrochen ein Reisetrend, erst recht natürlich für Nordlichtjäger. Und so öffnet nun im 600-Einwohner-Ort Harads das nächste und bislang wohl spektakulärste Haus für die Kaltluftjünger, das "Arctic Bath".

Zwölf Luxushütten, sechs auf dem Wasser, manche mit Steg, sechs an Land, auf Stelzen. Der Ring auf dem Wasser, mit Saunen und einem Restaurant, überdacht von einer hölzernen Krone, wirkt wie ein überdimensionaler Biberbau. Ein schwimmendes Wellnesshotel, im Sommer umgeben von Wasser, im Winter friert es fest. Der Überbau des Designs: Die runde Form soll Geborgenheit schaffen, die Stämme an das Holz erinnern, das früher den Fluss runter in die Hafenstadt Luleå getrieben wurde.

Mit Design kennen sich die Betreiber Britta und Kent Lindvall aus, ihnen gehört in der Gegend bereits das "Treehotel", eine Ansammlung von exzentrisch gestalteten Edelbaumhäusern. Nun hat es sie von den Wipfeln aufs Wasser gezogen. Der Fluss soll im Inneren des Hauskreises auf vier Grad erhitzt werden zwecks Eisbaden. Wer sich aufwärmen muss: Alle Hütten haben Bodenheizung und Holzofen. Und zum Herzerwärmen kann man in klaren, dunklen Nächten mit Glück Nordlichter sehen.

Insider beschäftigen sich in der Einsamkeit mit Eisfischen, Fatbike und Hundeschlitten fahren, Elch-, im Sommer auch Bärensafari - oder mit sich selbst. Das Skigebiet Storklinten ist nur 20 Kilometer entfernt. Nordlichter-Guide: gi.alaska.edu/monitors/aurora-forecast

Info: "Arctic Bath", Harads, Schwedisch Lappland. Hütte ab 912 Euro, Transfer von Luleå auf Anfrage. arcticbath.se