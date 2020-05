Sie suchen ein besonderes Hotel - oder Geheimtipps in den aufregendsten Metropolen des Planeten? manager magazin war für Sie unterwegs. Hier ist unsere Auswahl, die wir jeden Monat um einen schönen Flecken Erde erweitern.

"Under", Lindesnes in Norwegen: Dinner mit Unterwasser-Aussicht

Allein der Bau des norwegischen Stararchitekturbüros Snøhetta ist sensationell: Sieht aus wie ein ins Meer gerutschter U-Bahn-Waggon, der obere Teil ragt aus dem Wasser. Die Betonwände sind fast einen Meter dick, das Fenster des Meeresspeisesaals, das den Wellen standhalten muss, ist elf mal vier Meter groß. Eher spartanisch wirken das Mobiliar aus Holz, das fahle Licht.

100 haben Gäste im "Under" Platz. Das erste Unterwasserrestaurant Europas, auf den Malediven ein alter Hut, ist häufig schon Wochen im Voraus ausgebucht. Koch Nicolai Ellitsgaard Pedersen war Küchenchef im Gourmetrestaurant "Måltid" in Kristiansand.

Bei dem Ambiente darf das Essen nicht fade sein: moderne nordische Küche, alles, was in der Nähe so wächst, kriecht oder schwimmt. Fisch, Wildschafe, Meerkohl, See-Rucola, Strand-Dreizack, weiße Johannisbeeren.

Es geht fünfeinhalb Meter unter dem Meeresspiegel

Damit auch vor dem Fenster mehr zu sehen ist als sandiger Boden, wollen Meeresbiologen bunte Lippfische und Dorsche mit Licht und Geräuschen locken und Nist- und Futterplätze schaffen. Der Rest kommt dann von allein, hofft man: Hummer, Seehunde, ein wilder Seegrasgarten - und der eine oder andere Dornhai. Langeweile kommt wohl auch so nicht auf: Ab und zu könnte es ziemlich stürmisch werden.

Insidertipp So schnell kommt man nicht hin: Fünf Stunden dauert die Autofahrt von Oslo, von Kristiansand rund zwei. Und die Übernachtungsmöglichkeiten sind überschaubar. Am besten das "Havhotell" in Lindesnes oder das "Rosfjord Strandhotell" in Lyngdal. Beide gehören den Restaurantbesitzern. Könnte die Chance auf einen Tisch erhöhen.

Info

"Under", Lindesnes, Norwegen, Menü 230 Euro, Weinbegleitung 148 Euro. www.under.no