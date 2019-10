United Airlines hat vor Kurzem Änderungen in seinem Loyalitätsprogramm Mileage Plus verkündet: Ab 2020 werden die Statuslevels des Programms auf Basis von Umsatz bei der Airline vergeben. Damit stellt sich die Frage: Was ist eigentlich Loyalität? Ist derjenige am loyalsten, der am meisten zahlt, oder derjenige, der am meisten fliegt.

Bisher hießen sie Vielfliegerprogramme

Die Loyalitätsprogramme der Fluggesellschaften werden allgemein auch "Vielfliegerprogramme" genannt. Bisher wurden beide Begriffe bei Airlines quasi synonym verwendet, denn ein loyaler Kunde zeichnete sich dadurch aus, dass er möglichst oft und weit mit einer Fluggesellschaft flog. Besonders loyale Kunden erhielten dann einen Vielfliegerstatus wie zum Beispiel den Lufthansa Senator Status.

Die Qualifikationsbedingungen für einen solchen Vielfliegerstatus basieren bei fast allen Airlines auf einem Mix aus Anzahl der Flüge, Distanz und gebuchter Reiseklasse. Wer etwa 30-mal mit der Lufthansa-Gruppe in einem Kalenderjahr fliegt, erhält den "Frequent Traveller Status". Der Preis der Flugtickets ist hier erst einmal irrelevant.

Preisgestaltung bei Airlines hat sich geändert

An diesem Prinzip hat sich seit Aufkommen der Vielfliegerprogramme in den 1980er Jahren nicht viel geändert. Was sich allerdings stark geändert hat, ist die Preisgestaltung im Luftverkehr an sich. War vor 40 Jahren die geflogene Distanz noch ein halbwegs genauer Indikator für den Ticketpreis, so sind beide Merkmale heutzutage relativ unabhängig. Wer ein gutes Angebot findet, fliegt für 200 Euro nach New York, während der unflexible Geschäftsreisende 500 Euro nach London zahlt.

Lufthansa mit umsatzbasierter Prämienmeilenvergabe

Um diesem Trend Rechnung zu tragen, änderte Lufthansa Miles & More schon im vergangenen Jahr die Vergabe von Prämienmeilen. Diese werden nun basierend auf dem Preis eines Tickets vergeben. So fungieren sie nun als ein vom Ticketpreis abhängiges "Geld zurück"-Programm, anstatt eine Belohnung für die geflogene Distanz zu sein. Jedoch für die Entscheidung, wer in den elitären Kreis der Vielflieger aufgenommen wird, ist der Ticketpreis nur in Form der sogenannten Buchungsklassen relevant. Von großer Bedeutung ist dabei wiederum die geflogene Distanz.

United mit umsatzbasierter Statusvergabe

"Mileage Plus", das Loyalitätsprogramm von United Airlines, einer der größten Fluggesellschaften der USA, treibt das Ganze nun aber einen radikalen Schritt weiter. Mit Beginn von 2020 wird hier auch der Vielfliegerstatus rein nach Umsatz vergeben. Die geflogene Distanz oder die Anzahl an Flügen ist somit größtenteils irrelevant geworden. Wer etwa 5000 Dollar in einem Jahr für Tickets mit United Airlines ausgibt, erhält den Silber Status, den höchsten 1K Status gibt es nach einem Umsatz von 24.000 Dollar. Ab einer je nach Status variierenden Schwelle an geflogenen Segmenten gibt es einen Rabatt auf den erforderlichen Umsatz.

Das "Mileage Plus"-Programm ändert sich durch diese Änderungen von einem Vielflieger- zu einem Vielzahler-Programm, denn den höchsten 1K-Status kann man ab nächsten Jahr auch mit nur zwei flexiblen Business-Class-Flügen von der USA nach Asien für je 12.000 Dollar erreichen, während ein echter Vielflieger mit 40 günstigen Segmenten pro Jahr am Silber-Status scheitern kann. United Airlines selbst argumentiert, dass die neue Reglung fairer wäre und zudem die loyalsten Mitglieder besser belohnt. Aber sind Kunden, die teure Tickets buchen zwingend loyaler und lohnt es sich, diese zu belohnen?

Wo Tickets am teuersten sind

Die teuersten Tickets findet man in der Regel auf Strecken mit wenig Konkurrenz oder die sogar nur monopolhaft bedient werden. Solche Strecken findet man gerade in den USA häufig. Wer hier auf eine andere Airline ausweichen möchte, muss in der Regel einen Umweg in Kauf nehmen. Oft haben somit Geschäftsreisende keine andere Wahl, als den teuren Direktflug zu buchen. Die Loyalität ist auf solchen Strecken in dem Sinne erzwungen. Auch ohne Vorteile aus einem Vielfliegerprogramm würde sich der Reisende für denselben Flug entscheiden müssen.

Wo Loyalität am wichtigsten ist

Im Gegensatz dazu stehen Rennstrecken mit viel Konkurrenz, wie zum Beispiel von New York nach Los Angeles. Hier könnte die Zugehörigkeit zu einem Loyalitätsprogramm die Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussen. Allerdings sind auf solchen Strecken durch den hohen Wettbewerb die Preise meist auch deutlich niedriger, was die Statusqualifikation nach dem neuen System erschwert.

Ohne Vielfliegerstatus würde sich ein Kunde in der Situation primär nach den Flugzeiten entscheiden, während ein Kunde mit einer Statuskarte wahrscheinlich einen Flug der entsprechenden Airline bevorzugen würde, auch wenn die Flugzeiten etwas weniger optimal sind. Zu einem gewissen Grad verschenkt die Airline hier somit zusätzliches Geschäft, denn die Bereitstellung der Statusvorteile für einen weiteren Gast ist aufgrund der Fixkosten meist nicht besonders kostspielig.

Wer profitiert und wer verliert

In der Realität ist natürlich nicht alles so klar getrennt, es gibt zum Beispiel auch Kunden, die auf Rennstrecken regelmäßig teure flexible oder kurzfristig gebuchte Tickets erwerben. Diese Tickets sind für Airlines besonders profitabel und somit lohnt es sich, die Loyalität dieser Kunden zu sichern. Allerdings kommen solche Tickets meist schon von Haus aus mit einer Vielzahl an Zusatzvorteilen wie etwa präferierten Sitzplätzen oder Extra-Dienstleistungen, was den zusätzlichen Wert eines Vielfliegerstatus reduziert. In der Regel erhielten solche Kunden aber auch bisher schon nach dem alten System einen Vielfliegerstatus.

Wer durchaus profitieren kann, sind Kunden mit vielen kurzen, aber teuren Tickets, diese werden nun einen deutlich höheren Vielfliegerstatus erhalten können. Kunden mit günstigen Langstreckenflügen nach Europa oder Asien sind die größten Verlierer.

Neuer Trend oder Eintagsfliege?

Ob sich der Trend des Vielzahler-Programmes fortsetzen wird, wird sich zeigen, denn auch innerhalb der Luftfahrtindustrie ist umstritten, ob dies der Königsweg ist. Bisher war eigentlich Delta Air Lines als der amerikanische Trendsetter im Bereich der Vielfliegerprogramme bekannt. Den Schritt auf ein rein umsatzbasiertes Vielfliegerprogramm wagte aber auch Delta bisher nicht. Auch auf unserer Seite des Atlantiks wird es das neue Konzept erst einmal schwer haben. Doch mit Sicherheit werden Lufthansa & Co den Erfolg oder Misserfolg der neuen Änderungen genau beobachten.