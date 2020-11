Flughafen Berlin-Tegel Der einzig wahre Berliner Airport: Abschied von TXL

Am 8. November startete der letzte Flug von TXL. 1974 war der "Flughafen der kurzen Wege" in Berlin-Tegel eröffnet worden – und blieb viel länger in Betrieb als geplant. Ein Bildband würdigt den damals visionären Bau.