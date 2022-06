Ihre größte Stärke beim Golf?

Nie aufgeben – spiele jedes Loch so, als wenn es das erste ist!

Ihr größter Erfolg?

Wenn man in der Beziehung oder Ehe Golf spielt, gibt es immer wieder den Wetteifer. Dieser wird gesteigert, wenn es auch noch ein offizielles ausgetragenes Turnier ist und der Partner ein sehr gutes Handicap hat. Aber es gab diesen einen Moment bei einem Business-Golfturnier, bei dem direkt nach Ende des Spieles die Scorekarten verglichen wurden. Ich wusste, ich hatte herausragend gespielt und habe daraus keine große Sache gemacht. Mein Partner war bei der Preisverleihung siegessicher, den ersten Bruttopreis entgegenzunehmen und hatte schon den Körper in Richtung Podest gestreckt, da wurde mein Name aufgerufen – und ich hatte mit 28 Bruttopunkten den ersten Platz belegt. Das ist ein unglaubliches Gefühl, es einmal bewiesen zu haben. Trotzdem wurde ich herzlichst beglückwünscht.

Ihr nächstes Ziel?

Single Handicap!

Ihre größte Schwäche?

Ich will es immer perfekt!

Eine Erinnerung im Sport, die Sie gern für immer vergessen würden?

Bei einem Global Group Treffen in Schottland gab es eine Gruppe, die sich nachmittags zum Golf verabredet hatte. Auch das Familienoberhaupt war dabei. An einem Loch hatte ich einen guten Abschlag und war mit dem zweiten Schlag auf dem Grün und mit einem Putt im Loch. Ich habe lauthals vor Freude gejubelt, vermeintlich ein Birdie gespielt zu haben. Nur leider habe ich das falsche Grün angespielt. Das war sehr peinlich.

Sind Sie eine gute Verliererin?

Nein, ich will immer besser sein.

Haben Sie selbst das Zeug zur Trainerin?

Meine Freundin sagt immer, ich hätte eine Engelsgeduld und wäre die beste Trainerin der Welt.

Was gefällt Ihnen am Golfen, das Sie gern auch auf Ihren Job übertragen würden?

Niemals aufgeben und bei Misserfolgen umdrehen, schütteln und wieder angreifen. Auch das Review, wie ich das letzte Loch gespielt habe und wie ich es hätte besser machen können, ist gut übertragbar. Außerdem: Immer die Ruhe bewahren. Nervosität ist gut und belebt, kann aber auch hinderlich sein.

Mens sana in corpore sano: Können Sie damit etwas anfangen?

Oh ja und ob. Ich habe bereits mit Mitte 30 erfahren, wie wichtig es ist, auf die Gesundheit zu achten. Ich bin ein großer Mayr-Kur-Fan. Detox zu betreiben, gibt Energie, und vor allem fördert es die mentale Stärke im stressigen Alltag.

Vor welcher sportlichen Leistung haben Sie den größten Respekt?

Sportliche Leistungen, die mit der absoluten Körperbeherrschung zu tun haben, bewundere ich immer sehr. Ob das Bodenturnen, Geräteturnen aber auch Akrobatik ist.

Gibt es einen Sportprofi, mit dem Sie gern tauschen würden?

Ja, ich habe eine Menge Golfvorbilder, dazu gehören Tiger Woods und Rory McIlroy.

Ein Sportereignis, bei dem Sie gern mal in der ersten Reihe sitzen würden?

Ein Masters Turnier in Augusta – das wäre ein Traum.

Sind Sie auch Fan?

Ja, bin ich!

Wir schenken Ihnen 10.000 Euro – welche Ausrüstung kaufen Sie?

Japanische handgeschmiedete Eisen – individuell angepasst.

Wem leihen Sie Ihr Equipment?

Niemandem! Meine Babys nur für mich!

Ihr Power-Geheimnis?

Spaß an dem, was ich tue, und mich mit Menschen zu umgeben, die ähnlichen Leidenschaften nachgehen.

Ihr bestes Beispiel für Fair Play?

Zuzugeben, dass ein Mitspieler besser ist, unbeobachtet verlorene Bälle anzugeben und einen Regelverstoß zu melden.

Was lehrt Golfen fürs Leben?

Es gibt keine Konstante im Leben, es ist ein Auf und Ab – jeder einzelne Schritt auf dem Weg zum großen Ganzen zählt.

Ihr Motto?

Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago (Warren Buffett).