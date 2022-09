Dass die Sportartikelhersteller ganz vorn im Ranking liegen, ist kaum verwunderlich; auch Puma und New Balance liegen unter den Top Ten. Ihre Marketingprofis versuchen seit Jahren gezielt, sie in der Szene zu verankern. Schon in den 1980er Jahren kooperierte Adidas als Pionier der Branche mit den US-Rappern von Run DMC, später folgten weitere Collabs mit Hip-Hop-Stars. Auch Nike arbeitete früher mal mit Kanye West zusammen – bis der sich öffentlichkeitswirksam mit dem damaligen CEO Mark Parker (66) überwarf und zu Adidas wechselte.

Die Sneaker-Hersteller nutzten die Rap- und Hip-Hip-Stars nicht nur als Werbegesichter, sondern bezogen sie auch ins Design ein. Das Erfolgsmodell haben über die Jahre viele andere Marken kopiert, längst nicht mehr nur Sportartikelhersteller. "Die Ergebnisse weisen einen eindeutigen Trend auf", sagt Lara Muhn, die als Strategiechefin bei The Ambition die Studie betreut hat. "Marketing allein reicht im Jahr 2022 nicht mehr aus, um nachhaltige Relevanz im Hip Hop zu erzeugen." Die Marken müssten bereits in der Produktentwicklung beachten, was die Menschen aus der Kultur wollen, um eine echte Rolle spielen zu können. Das kann sich dann auszahlen: Mehr als zwei Drittel aller jungen Menschen zwischen 12 und 24 Jahren identifizieren sich in Deutschland mit der Hip-Hop-Kultur.