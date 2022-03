Philipp Plein zahlt 1.4 Millionen Dolar für Metaverse-Grundstück "Meine Mutter hat mich auch gefragt, ob ich total verrückt bin"

Mit seiner Bling-Bling Mode und seinem provokanten Stil hat sich Philip Plein in der Modewelt eine Nische geschaffen, die allerdings gut funktioniert. Jetzt will er das Ganze im Metaversum wiederholen - und greift dafür tief in die Tasche.

Ein Interview von Mirjam Hecking