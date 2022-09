Er bezieht es unter anderem aus der Weberei Thomas Mason in Bergamo, deren Baumwolle kommt aus Ägypten: "Das Herz des guten Hemdes ist der Stoff." Egal ob slim fit, tailor fit (leicht tailliert) oder regular fit.

Produziert wird in eigenen Werken in Tunesien und Vietnam, lediglich 150.000 bis 200.000 Stück pro Jahr: "Da hat man Nachhaltigkeit ganz anders im Griff", sagt er. Die Luxushemdchen von der Stange kosten zwischen 170 und 200 Euro.

Da ist es nur ein kleiner Schritt zur "Königsklasse" (O-Ton von Daniels), dem Maßhemd, das bei etwa 200 Euro anfängt und das er natürlich auch anbietet. "Kein Sektor wächst so schnell", sagt der Chef, "dank persönlicher Beratung, bloß nicht online!". Derzeit liegt der Verkauf bei 60.000 pro Jahr, in zwei Jahren will er auf 100.000 kommen.