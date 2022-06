manager magazin: Du gehörst zu den bestbezahlten Influencerinnen Deutschlands. Wie wichtig ist dir Reichtum?

Julia Beautx: Vollkommen unwichtig. Ich bin in einer bodenständigen Familie in der Nähe von Dortmund aufgewachsen. Ich weiß oft gar nicht, wie viel ich gerade überhaupt verdiene. Natürlich ist es schön, mit meinem Hobby Geld zu verdienen. Ansonsten wäre ich an die Uni gegangen und hätte einen ganz normalen Job.