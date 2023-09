Acqua di Parma Wie ein Reiseparfüm zur Ikone wurde

Der Duft ist Legende. Das Duftwasser entstand 1916, weil der abenteuerlustige junge Baron Carlo Magnani vor seinen Erkundungen von Paris, London, New York ahnte: Er würde etwas Heimweh bekommen. Also hatte er in seinen vier Überseekoffern etwas sehr Eigenes deponiert. Duftwasser, das er daheim in Parma nur für sich hatte anfertigen lassen: Acqua di Parma, komponiert aus Wasser aus dem früheren Herzogtum Parma, Zitrone, kalabrischer Bergamotte, Süßorange, einem Hauch Lavendel, bulgarischer Rose und Vetiver.