Doch der größte Nachteil des neuen Miles & More ist, dass die Statusvergabe nur noch für ein Jahr statt wie bisher für zwei Jahre erfolgt.

Fazit

Nach einer mehrjährigen Hängepartie ist es ab 2024 endlich so weit. Lufthansa Miles & More führt ein neues System zur Statusvergabe ein, das feste Punktzahlen nach Reiseklasse und kontinentalen vs. interkontinentalen Flügen vergibt. Belohnt wird vor allem, viel und günstig zu fliegen. Das Nachsehen haben u.a. Geschäftsreisende, die in der Regel auf flexibleren und teureren Tickets unterwegs sind. Da die neue Statusvergabe nur noch für ein Jahr statt wie bisher für zwei erfolgt, ist für die meisten zu empfehlen, noch im Jahr 2023 die Status(re-)qualifikation durchzuführen.

Alexander Koenig ist Gründer von First Class & More, dem größten deutschsprachigen Beratungsportal für günstige Business und First Class Flüge sowie die optimale Nutzung von Vielflieger- und Hotelprogrammen. In seiner Kolumne "Koenigs Klasse" greift er regelmäßig Themen auf, die für Vielflieger und -reisende interessant sind.