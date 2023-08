Ihr größter Erfolg?

Vielleicht nicht der größte sportliche Erfolg, aber ein Erfolg in puncto Selbstüberwindung: Bei meinem ersten Marathon in New York 2009 bog ich mit vielen anderen Läuferinnen und Läufern so etwa 1500 Meter vor dem Ziel in den Central Park ein. An einer Engstelle trat mir ein anderer Läufer in die Ferse und auf den Schuh, den es mir dabei auszog – und ich fiel hin. Ein Sanitäter-Streckenposten ließ mich erst nach einer Pause von etwa 30 Minuten mit viel gutem Zureden und Wärmefolie wieder auf die Strecke. Die Versuchung war groß, den Lauf einfach abzubrechen, die Zeit war sowieso vergeigt, die Motivation dahin, der Kreislauf meckerte. Mich dann doch durch die letzten Meter zu beißen, kostete zwar Überwindung, hat mich danach aber schon stolz gemacht.