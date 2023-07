Schon der Treffpunkt ist ein Statement: Zum Gespräch über seine Alkoholabhängigkeit und wie er sie losgeworden ist empfängt der Mann (64) in seiner Bar zu Hause in der Nähe von Koblenz. Er will seine Geschichte nur anonym erzählen, also nennen wir ihn Klaus. An die 100 Flaschen Gin, Wodka, Whisky, Rum stehen auf dem Regal vor der verspiegelten Wand. Sein Rückfallberater hatte ihn aufgefordert, das alles wegzuschmeißen, aber: "Wenn ich sage, ich trinke nicht mehr, dann trinke ich auch nicht mehr."