Der Wert von Bonusprogrammen

Was ist aber genau der Wert von 300.000 Hilton Punkten? Wenn man einen Hilton Status hat (man kann z. B. über die Hilton Kreditkarte den Hilton Gold Status leicht bekommen), kann man 5 Prämiennächte zum Preis von 4 buchen. So auch beim Conrad Maldives Resort . Dort zahlt man 480.000 Punkte für 5 Nächte, die einen Gegenwert von etwa 6.600 Dollar haben. Die fehlenden 180.000 Hilton Punkte kann man z. B. in den regelmäßig stattfindenden Hilton Punkte Sales für ca. 900 USD nachkaufen. Das bedeuet: Die 300.000 Punkte haben einen monetären Gegenwert in einer solchen Buchung von knapp 4.000 Dollar (60% von 480.000 Punkten bzw. 6.600 Dollar).

Wenn ich den Wert all der oben genannten Vorteile dieser optimiertem Buchung zusammenrechne, liegt der Gegenwert bei knapp 12.200 US-Dollar. Das ist es, was Travel Hacks ausmacht. Man bucht Sonderraten, optimiert diese beispielsweise über VIP Hotelbuchungsplattformen weiter und nutzt zudem auch noch das jeweilige Bonusprogramm der Hotelkette optimal aus. So bleibt ein solcher Hotelaufenthalt zwar immer noch sehr teuer, aber für Leistungen im Wert von 22.700 Dollar zahlt man dann "nur" noch 10.500 Dollar.

Und damit sich die Reise auf die Malediven auch lohnt, schließt man optimierte vier bis fünf weitere Nächte in einem anderen Resort an.

Fazit

Die regulären Preise für Reisen sind im Jahr 2023 so hoch wie nie. Doch mit den richtigen Travel Hacks – und von solchen gibt es weit mehr als hier dargestellt – kann man die Kosten erheblich reduzieren. Bei Flügen helfen insbesondere Meilen für Flugbuchungen in Business Class, bei Hotels ist es die Kombination von Sonderraten mit den Vorteilen von hoteleigenen Bonusprogrammen und VIP Hotelbuchungsplattformen.

Alexander Koenig ist Gründer von First Class & More, dem Beratungsportal für günstige Business und First Class Flüge sowie die optimale Nutzung von Vielflieger- und Hotelprogrammen.