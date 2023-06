Auch andere Firmen haben sich seit seinem Aufruf gemeldet, die Aufmerksamkeit wegen der Berichterstattung des manager magazins kurbelt die Nachfrage zusätzlich an. Ein Headhunter hat ihm die CEO-Position bei der Softwarefirma Schlafender Hase in Frankfurt angeboten, gleichberechtigt mit dem Gründer Frank Heßler. Die Firma mit Kunden in der Pharmaindustrie ist bei einem zweistelligen Millionenumsatz hochprofitabel, soll auf die nächste Stufe geführt werden, weswegen ein Geschäftsführer mit Schwerpunkten Strategie, Marketing, Finanzen gesucht wird. Diekmann hätte mit 300.000 Euro Grundgehalt begonnen, eine Vervielfachung war bei Erfolg in Aussicht gestellt, über Beteiligungsmöglichkeiten "wäre locker ein 2-bis-3-Millionen-Euro-Paket dringewesen", sagt er.

Aber er hat abgesagt, wie schon bei anderen Angeboten : "Eine tolle Firma mit unglaublicher Perspektive", sagt er und verweist auf den 10-seitigen Pitch für die Stelle, den ihm der Headhunter zugesandt hat. "Aber für mich ist das ein zu kleines Team. Ich suche etwas Größeres."

Umgeben von Löwen

Bei Intumind ist es anders, da wird er nicht Geschäftsführer, sondern Berater. Sie stecken bereits in der Potenzialanalyse, haben "Killerfaktoren" (Diekmann) rausgearbeitet. "Wir brauchen viel Klarheit", sagt Awe, "bei Zielbild, Leitbild, Prozessen, Führungsthemen und Denkweisen in einzelnen Bereichen. Am Ende suchen wir Coaching auf allen Ebenen."

"Aber aktiv, im Alltag!", ruft Diekmann dazwischen. "Ich bin ganz nah dran, mit KPIs und Action Points."

Seine Begeisterung ist spürbar. "Was das Team geleistet hat, ist großartig, ein toller Erfolg. Aber schau hier", er scrollt auf seinem iPhone über den Instagram-Account, "schlechte Farben, überall unterschiedliche Schriften, die Fotos von Mareike sind längst nicht alle gut. Ein Profi denkt sofort: Das ist scheiße, da geht mehr." Vor allem in der Positionierung. "Der Auftritt ist emotional, persönlich und sympathisch, aber als Gesundheitsmarke zu wenig sachlich. Die Frage ist jetzt, wie kann man die Erfolgsfaktoren erhalten und den Auftritt trotzdem seriöser gestalten?"

"Bislang läuft die Brand über mein Gesicht", sagt Awe. Intumind soll sich davon emanzipieren, von einer inhabergeführten zu einer mangementgeführten Firma werden, neue Kundengruppen und Segmente erschließen.

Aber warum ausgerechnet Diekmann? Mareike Awe und ihr Co-Gründer hätten längst auch Investoren mit reinnehmen können. 2016 waren sie sogar mal in der TV-Show "Die Höhle der Löwen", der Unternehmer Jochen Schweizer (65) hat ihnen damals ein Angebot gemacht (150.000 Euro für 33 Prozent der Firmenanteile), was sie abgelehnt haben. In den folgenden Jahren haben sie immer mal wieder mit Carsten Maschmeyer (64) telefoniert, auch ein Löwen-Investor, aber ohne Deal.

Auch Berater waren Awe immer suspekt. "Da draußen gibt es sehr viele Berater", sagt sie. "Aber haben die jemals das gemacht, was sie einem raten? Für mich war wichtig: Marcus hat den Proof of Concept. Er hat selbst Firmen gegründet und groß gemacht, und zwar echt, nicht nur theoretisch."

Diekmanns persönlicher Coach Wolfgang Wanning (57) hat gesagt: "Wer Marcus Diekmann beschäftigt, muss ihn auch aushalten können." Social-Media-Star Mareike Awe schreckt das nicht. "Wir haben eine ähnliche Geschwindigkeit. Ich brauche einen Sparringspartner mit ähnlicher Energie."

Einige Tage nach dem Besuch in Düsseldorf, es ist Samstagnachmittag, schickt Diekmann eine Whatsapp. Volle Transparenz. Mareike und er seien jetzt auch privat liiert. "Alles dank Euch."

Ansonsten ändert sich nichts an seinem Plan. "Natürlich suche ich weiter nach einem Geschäftsführerjob. Ich habe immer gesagt: Ich will den für 3 bis 4 Tage die Woche – einen Tag pro Woche mache ich meine eigenen Sachen. Intumind ist jetzt das eigene."