Auf dem McDonald's-Parkplatz braucht Marcus Diekmann (44) frische Energie. Er parkt seinen weißen Polestar vor der Ladesäule, die Sonne brennt. Am Morgen ist er daheim in Coesfeld losgefahren, war in Düsseldorf bei seinem persönlichen Coach Wolfgang Wanning (57), jetzt also Köln Gremberghoven. Die letzten 500 Meter federt er zu Fuß durchs Gewerbegebiet, er hat einen wichtigen Termin – bei der Personalberatungsfirma Kienbaum.