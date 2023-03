manager magazin: Herr Greve, haben Sie Angst zu sterben?

Michael Greve: Es geht uns nicht darum, dem Tod den Kampf anzusagen, wir streben nicht nach dem ewigen Leben. Menschen werden immer sterben.

Was treibt Sie denn dann an, große Teile Ihres Vermögens in die Altersforschung zu stecken?

Ich möchte so lange wie möglich gesund bleiben, und dafür braucht es mehr als Sport, gesunde Ernährung, Meditation und ausreichend Schlaf, denn früher oder später erwischen die Krankheiten, die das Alter mit sich bringt, jeden. Ich habe beispielsweise ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten, wie Herzinfarkt und Schlaganfall.