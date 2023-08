Mein Verständnis endet jedoch, wenn sich die Wirtschaft diese Rolle zu eigen macht. Unternehmen und Verbände verfügen nach wie vor über eine große Hebelwirkung und Gestaltungsmacht. Ich halte es daher schlicht für unprofessionell, zu jammern, zu schimpfen und die Politik zum Sündenbock zu machen.

Die Wirtschaft genießt in Deutschland noch vor Politik, Medien oder NGOs das höchste Vertrauen. Studien wie der Edelman-Vertrauensreport zeigen, dass wir Deutschen es am ehesten den Unternehmen zutrauen, den Erschütterungen entgegenzuwirken, die durch Krieg, Kostensteigerungen und andere Krisen entstehen. Und genau diese Hoffnungsträger beklagen in Zeiten der Krise und höchsten Verunsicherung nun kontinuierlich den Niedergang und machen die Politik als unsere demokratisch gewählten Vertreter dafür verantwortlich.