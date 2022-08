Nicola Leibinger-Kammüller und Regine Leibinger "Es braucht Empathie – und darin sind wir Frauen einfach besser"

Die "Bravo" war verboten – was man nicht wusste, wurde im Brockhaus nachgeschlagen. Die Schwestern Nicola und Regine Leibinger stehen beide an der Spitze: Die eine führt das Familienunternehmen Trumpf, die andere ein erfolgreiches Architekturbüro in Berlin.