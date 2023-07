Hohe Ticketpreise Taylor Swift verdient pro Abend mehr als 13 Millionen Dollar

Die Preise für Konzertkarten für berühmte Popstars wie Beyoncé (41) und Taylor Swift (33) sind in der Vergangenheit kräftig gestiegen. Ein Blick auf die Websites für den Ticketkauf macht den Preisschock deutlich. Beim Anbieter Stubhub kostet der günstigste Platz für ein Taylor-Swift-Konzert im Juli dieses Jahres in Seattle 1200 Dollar. In Mexiko-Stadt sind es noch 500 Dollar, die Veranstalter und Künstler für das günstigste Ticket verlangen.