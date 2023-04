Zur Vermögenselite, wie sie Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin nennt, gehört man seiner Beobachtung nach ab etwa zehn Millionen Euro Nettovermögen. Oftmals stellt sich dies als Betriebsvermögen dar und andere Menschen sind davon abhängig. Von Vermögenden spricht er bereits ab einer Million Euro, wenn man von den Erträgen daraus im Prinzip leben kann. "Allein das Gehalt zu betrachten, reicht nicht."

Schaut man sich die Verteilung der Vermögen an, lässt sich feststellen, dass die reichsten Deutschen mit 0,1 Prozent Anteil an der Bevölkerung einen Anteil am Gesamtvermögen der Bevölkerung in Deutschland von 20,4 Prozent haben. Andere Erhebungen gehen von 7 oder 12,4 Prozent Anteil aus, je nach Datenlage. So weist das WSI darauf hin, dass die Erhebung schwierig ist. Auch Niehues berichtet, dass in Umfragen über Vermögen die Angaben sehr unterschiedlich ausfallen, da jeder anders auf Abfragen reagiere und antworte.