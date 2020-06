Was machen eigentlich die WM-Helden von 1990?

Damals und heute: Lothar Matthäus führte die Mannschaft 1990 zum WM-Titel - was macht er jetzt?

Für Sprinter: Hier geht es direkt zum 1990er-WM-Helden-Quiz

30 Jahre ist es jetzt her, da erreichten Lothar Matthäus, Rudi Völler und Konsorten bei der Fußball-WM in Italien ihren größten Erfolg: den Weltmeistertitel. Was ist seither aus den Kickern von einst geworden?

Hotelier, Pensionsbetreiber, Fußballlehrer oder -manager - die Helden von Rom sind heute auf den verschiedensten Gebieten aktiv. Glauben Sie, Sie haben die Herren nach wie vor gut im Blick?

In unserem Quiz finden Sie es heraus: Was machen eigentlich die WM-Helden von 1990 heute? Testen Sie Ihr Wissen und lassen Sie sich zugleich ein wenig unterhalten.

Hier geht's zum Quiz.