"Löwe sucht Höhle" – unter diesem Titel begleitet das manager magazin das Experiment über die kommenden Monate. Diekmann hat volle Transparenz zugesagt. Sowohl in den Vorstellungsgesprächen mit Unternehmen, als auch in begleitenden Sitzungen mit einem Coach und einer parallel eingeschalteten Personalberatungsfirma werden die Reporter dabei sein – das gab es so noch nie. Ob Absagen, Zweifel oder Gehalt – es soll keine Geheimnisse geben. So lautet die Versuchsanleitung. In mehreren Folgen sollen so die entscheidenden Momente einer Jobsuche im Topmanagement nachvollziehbar werden. Mit offenem Ausgang.