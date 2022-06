Damit war der Grundstein für eine außergewöhnliche Karriere gelegt. Es ist die Geschichte eines jugendlichen Überfliegers, der statt mit Freunden zu spielen, lieber Unternehmer geworden ist. Heute gehören ihm mehrere GmbHs, obwohl er noch immer nicht volljährig ist. Was treibt so jemanden an? Und was bedeutet es, täglich das Leben eines Erwachsenen zu führen?

Vier Jahre ist es her, als Patrick Scherzinger seinen ersten Auftrag bekam, mit 13. Bekannte seiner Eltern hatten ein Weingut gekauft und wollten die Flaschen über einen Onlineshop vermarkten. Kurz darauf begann er, für eine inzwischen nicht mehr existierende Medienagentur Minijobs zu übernehmen, machte Instagram-Werbung und entwarf die Webseite für die Firma.