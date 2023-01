Amazon-Gründer Bezos' Superjacht braucht ein Begleitschiff - für 75 Millionen Dollar

Der laut "Forbes " mit einem Vermögen von 105 Milliarden Dollar derzeit fünftreichste Mann der Welt lässt derzeit von der Oceano-Werft in der Nähe von Rotterdam ein 127 Meter langes Segelschiff bauen, eine der größten Segeljachten der Welt. In diesem Jahr soll das 430-Millionen-Euro teure Schiff wohl erstmals in See stechen.