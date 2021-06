Bemannter Erstflug am 20. Juli Jeff Bezos lädt seinen Bruder zu Weltraumflug ein

Der reichste Mann der Welt will die Ära des kommerziellen Weltraumtourismus persönlich einläuten. Jeff Bezos hat sich selbst ein Ticket ins All für den 20. Juli reserviert. Auch sein Bruder soll am ersten bemannten Flug von Blue Origin teilnehmen.