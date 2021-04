Gesundheitssystem kollabiert Indien meldet sechsten Tag in Folge mehr als 300.000 Neuinfektionen

Die Lage in Indien wird immer dramatischer, erneut hat die 1,3-Milliarden-Einwohner-Nation mehr als 300.000 Neuinfektionen an einem Tag vermeldet. Immerhin läuft die internationale Hilfe nun an.