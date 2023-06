Ein Teil des Geldes soll in den Kader fließen

Kühnes neuestem Angebot hatte der Aufsichtsrat bereits geschlossen zugestimmt. Am Dienstag zogen auch die anderen Gesellschafter der HSV Fußball AG bei einer außerordentlichen Hauptversammlung nach.

Der Vorstand mit dem Sport-Verantwortlichen Jonas Boldt und Huwer entscheiden über die Verwendung der Gelder. Nur ein Teil der Mittel soll in die Mannschaft investiert werden. Das Ziel bleibt, in der kommenden Saison endlich im sechsten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen.

Zuletzt schaffte es der Klub immerhin in die Relegation. Dort allerdings setzte es gegen den VfB Stuttgart zwei klare Niederlagen, 1:6 stand es am Ende in der Addition. So deutlich ist noch kein Zweitligist in der seit 2009 wieder bestehenden Relegation unterlegen gewesen.