Zur Großbildansicht Thomas Kienzle / AFP Vier Frauen, zwölf Kinder: VW-Patriarch Ferdinand Piëch (Archivaufnahme 2017)

"Etwa ein Dutzend. So genau weiß man das nicht." Zu Lebzeiten hatte sich Ferdinand Piëch selbst über die Zahl seiner Kinder lustig gemacht. Da passt es ins Bild, dass Piëchs Witwe Ursula in ihrer Erklärung zum Tod des Automanagers von dreizehn Kindern spricht - bislang war man, auch nach einer eidesstattlichen Versicherung Piëchs in einem Prozess, stets von zwölf Sprösslingen ausgegangen.

Zwei Ehen, zwei "Connections" (Piëch über Piëch), zwölf zwischen 1959 und 1994 geborene Nachkommen, dazu reichlich Neffen, Nichten und Enkel - so hatten Medien bislang den Stammbaum des VW-Patriarchen gezeichnet. Fünf Kinder hat der Patriarch mit seiner ersten Frau Corina von Planta, zwei mit Marlene Porsche, zwei, die "einer anderen Connection entstammen" und drei mit seiner letzten Frau Ursula, die einst als Gouvernante für die Familie arbeitete.

Bei Volkswagen und Porsche, wo der Clan traditionell Schlüsselstellen besetzt, ist aktuell nur ein Piëch-Sohn in verantwortlicher Position tätig. Was Piëchs Kinder machen - eine Übersicht: