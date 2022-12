Zufälle passieren. Es gibt diese Zufälle, die zu glücklichen Chancen werden. Unverhoffte Weichenstellungen, die uns neue Wege und Möglichkeiten eröffnen. Und das hat vor allem etwas mit uns, unserer Haltung zu tun!

Dr. Christian Busch forscht und lehrt an der New York University in Sachen Glück. Wobei das deutsche Wort Glück etwas zu passiv, zu eindimensional klingt für das, was Busch in "Connect the Dots" beschreibt. Ihm geht es um "Serendipität" gewissermaßen "intelligentes, aktives Glück". Es geht um die Schlüsselfrage, wie wir kreativ und positiv auf die Zufälle unseres Lebens reagieren. Und sie am Ende als Gewinn verbuchen können.