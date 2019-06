Was Wirtschaftsgrößen gerne lesen

Zur Großbildansicht Wolfgang Uhlig Bettina Würth (57) ist Vorsitzende des Stiftungsbeirats der Würth-Gruppe und damit oberste Kontrolleurin des Konzerns

Im Sommer kommt man endlich einmal zum Lesen - jedenfalls nimmt man es sich vor. Schließlich ist der Urlaub eine gute Zeit, die Dinge zu tun, sich nicht nur neue Reiseziele, sondern auch neue Gedankenwelten zu erschließen. Ein paar Anregungen gefällig?

In unserer Bücherschau verraten Wirtschaftsgrößen, Wissenschaftler und andere interessante Persönlichkeiten, welche Lektüre für sie prägend war - und welche Bücher Sie weiterbringen können. Den Anfang machen Bettina Würth, Walter Sinn und Donata Hopfen - in den kommenden Tagen folgt dann je eine neue Buchempfehlung. Morgen verrät Sternekoch und Gastro-Unternehmer Tim Raue sein Lieblingsbuch - es geht, natürlich, in die Küche.

Wenn Sie mit dieser Liste fertig sind und immer noch Lektüre brauchen, gibt es selbstverständlich Nachschub - hier lesen Sie, was Joe Kaeser, Wolfgang Schäuble und Co. bei unserer ersten großen Bücherschau empfohlen haben. Und wenn es etwas Brandaktuelles sein soll: Hier ist die exklusiv für manager magazin ermittelte Bestsellerliste der Wirtschaftsbücher.

Bettina Würth, Würth-Gruppe: Konflikt zwischen zwei großen Mächten

"Meine Empfehlung ist die Ibis-Trilogie von Amitav Ghosh. Die drei Bände "Das mohnrote Meer", "Der rauchblaue Fluss" und "Die Flut des Feuers" von 2008, 2011 und 2015 faszinieren, weil sie packend erzählen, wie sehr das Schicksal einzelner Menschen von der Verflechtung gesellschaftlicher Gegebenheiten und wirtschaftspolitischer Interessen abhängt. Dadurch sind die Romane, angesiedelt im frühen 19. Jahrhundert in Asien, aktueller denn je.

Buchtipp Amitav Ghosh

Das mohnrote Meer (Ibis-Trilogie, Band 1) Heyne Verlag; 656 Seiten; 11,99 Euro

Buch kaufen







In der Blütezeit des Opiumhandels zwischen dem britischen Empire und China kommt es zum Konflikt der beiden Mächte: Als das Kaiserreich gegen die Einfuhr der Droge vorgeht, schickt die britische Regierung 1839 Kriegsschiffe. Dieses Szenario, der Erste Opiumkrieg, bildet den historischen Kontext für Ghoshs Fiktion, die neben der geschichtlichen Komponente auch Elemente eines Gesellschafts- und Abenteuerromans enthält.

Mir persönlich gefällt, wie Ghosh die Schicksale, Träume und Ziele der Menschen in einer Zeit des Wandels portraitiert. Weder die Gesellschaft noch die Politik bot damals einen Halt bringenden Anker. In sinnbildlicher Weise kommt da das Element daher, das Ghoshs drei Werke verbindet: Das Schiff Ibis, der Namensgeber der Trilogie. Auf ihm findet sich ein Großteil der Protagonisten irgendwann im Laufe der Erzählung wieder.

Natürlich spielt auch das Thema Opium in allen drei Bänden eine zentrale Rolle, sei es, wenn es um dessen Produktion in Indien geht, um den Transport von dort nach China oder um den Handel mit dem Rauschmittel. Im Gegensatz zur Ibis ist das Opium den Menschen dieser Zeit jedoch weniger ein Hoffnungsträger als vielmehr ein Unheil, das zum Zündstoff eines internationalen Konflikts wird.

Ghoshs Werk ist unterhaltsam und lehrreich. Es zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, womit sich die Menschen in dieser frühen Phase der Globalisierung konfrontiert sahen. Sehr lesenswert!