Prozessbeginn in London Boris Beckers Richterin schwört Jury auf Objektivität ein

Mit ernster Miene und in dunklem Anzug ist Boris Becker zum Auftakt seines Strafprozesses in London erschienen. Dem Ex-Tennisstar wird mangelnde Kooperation in seinem Insolvenzverfahren vorgeworfen, es droht jahrelange Haft. Becker bestreitet die Vorwürfe.