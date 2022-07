Eine "Riesen-Mega-Scheiß-Idee" sei es, so viel Geld in ein Start-up zu stecken, moserten einige Otto-Manager, als der Traditionshändler vor einigen Jahren in das Mode-Start-Up About You von Tarek Müller (33) investierte. Heute ist About You mehr als eine Milliarde Euro wert und gilt als wichtigste Zukunftsmarke des Hamburger Konzerns - auch wenn das Unternehmen seit seinem Börsengang schwer schwächelt.