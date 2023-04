Dabei wäre der ein oder andere zusätzliche Stopp in dem Kompaktwagen gar nicht so unangenehm, insbesondere in der Topausstattung Uniq. In dieser offeriert Hyundai für 1200 Euro extra ein Ausstattungspaket, das jedem Straßenverkehrsteilnehmer per Gesetz verordnet werden sollte: Relax. Vielleicht disziplinieren die zu Liegesitzen umfunktionierbaren Sessel vorn eher zum entspannten Nebeneinander als die Erhöhung des Bußgeldkatalogs.