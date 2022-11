Zum echten Star wurde das Haibike aber nicht etwa in den Bergen, sondern auf dem Schulsommerfest, wo es Erst- bis Drittklässler in den Bike-Himmel katapultierte – dank der Kombination aus 80 Newtonmeter Vorwärtsdrang und 600 Wattstunden Akkuleistung. Dabei half die über Funk verstellbare Sattelstütze, die auf Knopfdruck hoch- und runterfuhr. Am Ende ließ sich Glück am Akku messen – der war nämlich leer. Wenn ich also einen Testbericht veröffentlichen würde, läse sich der Einstieg so: "Nach sehr wenigen Höhenmetern und 500 Kilometern, mein persönliches Fazit. Am Anfang eher abschreckende Bike-Technik, aber am Ende war nicht das Bike überfordert, sondern ich – nämlich damit, es wieder zurückgeben zu müssen."