Draußen türmt sich an diesem Februartag in einem kleinen Vorort von Rochester im US-Bundesstaat New York noch jede Menge Schnee. Drinnen in ihrem Arbeitszimmer sitzt Georgena Terry (71) vor ihrem Computer und empfängt zum Gespräch per Videointerview. Die Amerikanerin hat Mitte der 80er Jahre die erste Firma gegründet, die sich auf Design und Bau von Fahrrädern für Frauen spezialisiert hat: Terry Precision Cycling.

Vor zehn Jahren verkaufte Terry die Firma, designte aber weiter: Sonderanfertigungen. 15 Velos hat sie gerade in Arbeit. Sie hält die Papierstapel mit den Bestellungen in die Luft, während eine ihrer Katzen vor der Computerkamera auftaucht: "Jens", benannt nach Jens Voigt (50), dem ehemaligen deutschen Radprofi, erklärt Terry. Ihre zweite Katze "Mark", benannt nach dem Sprintkönig der vergangenen Tour de France, Mark Cavendish (36), versteckt sich hinten im Raum – in der Nähe ihrer Fahrräder. Zwei sind zu sehen, eins davon steht in einem Rollentrainer, den Terry bei schlechtem Wetter nutzt. Vier weitere Fahrräder hat sie im Haus verteilt.

Irgendetwas Besonderes muss sie also an den Velos finden. manager magazin: Sie waren erst Analystin, dann Wertpapierhändlerin, später wechselten Sie zum Druckerhersteller Xerox. Mit 34 Jahren dann der Schnitt: Sie machten sich mit dem Fahrradbau selbstständig. Warum? Georgena Terry: Ich habe es nie gemocht, für andere Leute zu arbeiten. Ich bin kein Teamplayer. Und ich bin auch niemand, den man kompromissbereit nennen könnte. Was ich dagegen sehr gern mache: Sachen auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Dass ich mich mit Fahrrädern selbstständig gemacht habe, liegt aber letztendlich an einer Reihe von Zufällen. Ich lernte zum Beispiel Leute kennen, die in ihrer Freizeit sehr viel Rad gefahren sind, und zwar längere Strecken.

