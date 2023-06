Wer ist die beste Fluggesellschaft der Welt? So lautet die Frage, mit der die Organisation Skytrax seit fast einem Vierteljahrhundert weltweit Passagiere befragt. Und beliebteste Fluggesellschaft weltweit ist in diesem Jahr: Singapore Airlines.

Goh Choon Phong (59), CEO der Airline aus Singapur, nahm die Auszeichnung in dieser Woche während der Luftfahrtmesse in Paris entgegen. Die Unterstützung der Kunden und ihr Zuspruch "während der Pandemie haben uns die Kraft und Entschlossenheit gegeben, die beispiellosen Herausforderungen zu meistern", so der Manager.

Tatsächlich gehört Singapore Airlines, an der Börse aktuell mit umgerechnet ungefähr 15 Milliarden Euro bewertet, schon lange zu den Top-Fluggesellschaften bei der Skytrax-Befragung. In den vergangenen Jahren rangierte die Airline jedoch meist auf dem zweiten Platz hinter Qatar Airways, aber vor Emirates und ANA All Nippon Airways. Auch in diesem Jahr teilen sich diese vier Gesellschaften die Top-Plätze, nur eben in veränderter Reihenfolge.

Skytrax vergibt seit 1999 die World Airline Awards und präsentiert dabei jährlich das Ranking für die 100 besten Fluggesellschaften. Die Organisation rühmt sich, dass die Airlines direkt von den Reisenden weltweit bewertet werden. Kritiker bemängeln jedoch, dass das Unternehmen auch Dienstleistungen anböte und deshalb nicht frei von Interessenkonflikten sei. Dennoch gilt das viel beachtete Ranking in der Branche als "Oscar der Luftfahrtindustrie".