5. An besonders vollgepackten Tagen hilft nur eins: Gleich die Übungen morgens wegschaffen! Noch mit der Zahnbürste im Mund können Sie in der Früh am Waschbecken zum Beispiel zehn Wadenheber, zehn seitliche Ausfallschritte und zehn Strecksprünge machen.

6. Futterfalle Feiertage: Gehen Sie an den Tagen, an denen Sie im Vorfeld wissen, dass sie sich überkalorisch und alkoholisch ernähren werden, unbedingt morgens laufen. Je länger, je besser. Essen Sie an dem Tag nichts oder nur ganz wenig, bis der Festtagsschmaus beginnt und genießen Sie den dann aber in vollen Zügen!

7. Sie haben keine Zeit an Weihnachten lange zu laufen, um all die Kalorien schon im Vorfeld zu verbrennen? Dann laufen Sie doch kurz und schnell: 5 Minuten langsames Einlaufen, dann 10 x 1:00 Minute richtig schnell rennen mit jeweils 1:00 Minute Trab- oder Gehpause dazwischen, 5 Minuten langsames Auslaufen. Dieser Tempo-Quickie dauert 30 Minuten und kurbelt richtig schön an Ihren Energiedepots.