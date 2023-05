Haben Sie mitbekommen, wer in diesem Frühjahr alles gelaufen ist? Also so ein richtiges Rennen mit Startnummer und Zeitnahme? Der ehemalige Bayernspieler Arjen Robben lief in Rotterdam einen Marathon unter drei Stunden und adelte unseren Sport anschließend sogar mit der Aussage, dass dieses sportliche Niveau dem Gewinnen eines großen Turniers im Profifußball "sehr nahekäme". Was für ein Kompliment! Das gebe ich gerne zurück: "Dass Sie als Fußballer 42,195 Kilometer in einer Pace von 4:14 min/km gelaufen sind, finde ich extrem respektabel."

Auch Auswanderer Paul Ripke, der deutsche Fotograf, der in Kalifornien Life-Style-Business macht, setzte seine Ankündigung in die Tat um und lief mit seinen 100 Kilogramm Körpergewicht tapfer den LA-Marathon. Zwar schaffte er es ganz knapp nicht unter vier Stunden, möchte das aber in Berlin nachholen. Zumindest hat er das in seinem Podcast mit Kai Pflaume besprochen, der ja sowieso schon seit Jahren erkannt hat, dass Laufen der beste Sport der Welt ist. Als neulich dann auch noch die Nachricht bei mir aufpoppte, dass Meta CEO Mark Zuckerberg gerade die beeindruckende Zeit von 19:34 Minuten in einem 5-Kilometer-Rennen geschafft hat, war ich davon überzeugt: Laufen ist auch bei den Erfolg-Reichen angekommen. Die Menschheit unseres so aufregenden wie verstörend schnelllebigen Zeitalters hat verstanden: Laufen ist die beste Lösung! Und weil wir immer einen Grund dafür brauchen, um etwas (Gutes) zu tun, liegt es nahe, an Laufwettkämpfen teilzunehmen.