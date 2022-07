Am 03. August 2022 starte ich auf einen Spendenlauf. Genauer gesagt auf 21 Spendenläufe. Ich plane 940 Kilometer durch Deutschland zu laufen, aufgeteilt in 21 Marathonläufe, vom Ostzipfel zum Westzipfel Deutschlands. Meine Motivation für diese dreiwöchige Aktion? Aufmerksamkeit zu erzeugen und Spenden zu sammeln für meinen Freund Bruno Schmidt und seinen Selbsthilfeverein ALS – Alle Lieben Schmidt e.V. Neben so manchem Kopfschütteln erhalte ich auch viel Anerkennung für diese Aktion und nehme die lobenden Worte auch gerne an. Was sich aber die wenigsten vorstellen können: Auch ich profitiere von diesem Etappenlauf. Nicht finanziell, ich sammle Glücksgefühle, und das schon seit einem halben Jahr.