5. Ziehe Kraft aus dem Team, das dich umgibt

Klar war, dass dieses Projekt mit meiner läuferischen Leistung stand und fiel. Aber ich musste nicht alles allein leisten. Ich hatte ein starkes Team im Hintergrund, vor allem in meiner Laufcampus Akademie, welches mir den Rücken freihielt und viele Aufgaben von mir übernahm. Ein Team, das es mir ermöglichte, mich auf das Laufen, auf die Ernährung, auf das Schlafen und natürlich auf die Social Media Arbeit zu konzentrieren. Und dann habe ich seit 35 Jahren meine Frau an meiner Seite, die mir auch bei diesem Lauf eine starke Partnerin und Hilfe war. Zu erkennen, nicht allein zu sein, gibt Sicherheit.

6. Setze dir machbare Zwischenziele

Die Distanz von rund 950 Kilometern habe ich im Vorhinein selten als Ganze gesehen. Ich teilte mir dieses große Projekt ein. 21 Tage bedeuteten drei Laufwochen. Diese zu meistern habe ich mir jeweils als eigenständige Ziele vorgenommen. Und jede Woche besteht wiederum aus sieben Tagen und ich betrachtete immer zunächst den aktuellen und dann den kommenden Tag. Und bei jedem dieser im Schnitt letztlich sogar 45 Kilometer langen Läufe setze ich mir wieder kleine Zwischenziele. Zwischenziele, die ich abhaken konnte. Die ersten zehn Kilometer, die ersten 20 Kilometer, die Halbmarathonmarke. Nach 25 Kilometern gabe es die erste Dattel, die zweite nahm ich nach 30 Kilometern und die Dritte nach 35 Kilometern.

Nachdem ich die Halbmarathonmarke knackte, setzte ich mir stets "Nur-Noch-Schallmauern". Nur noch 20 Kilometer. Von hier an fing ich in Fünferschritten herunterzuzählen. Ich führte mir vor Augen, dass ich nur noch 15 Kilometer oder nur noch zehn Kilometer zu bewältigen hatte. Dieses "Nur" ist ein positiver Gedanke. Er macht bewusst, dass der größte Teil der Aufgabe schon erledigt und nur noch eine Restaufgabe offen ist. Ab acht Kilometern teilte ich mir die verbleibende Distanz in 400-Meter-Abschnitte ein. Ich dachte in Stadionrunden. Somit waren 7.600 Meter nur noch 19 Runden auf meiner geliebten Aschenbahn. Und wenn ich noch zwei Stadionrunden zu laufen hatte, war ich fast schon im Ziel.

7. Nimm Lob an

Auch die Anerkennung, die ich durch mein Tun erfuhr, ließ mich stark bleiben. Anerkennung in Form von Likes, Kudos, Kommentaren, persönliche Nachrichten oder auch reichlich Freude, die mir viele Läuferinnen und Läufer machten, indem sie an die Strecke kamen und Teile davon mitgelaufen sind. Anerkennung muss man als solche sehen und annehmen.

8. Sei achtsam in deinem Tun

Falls ich doch mal in ein Gedankenkarussell geriet, indem ich mich zu sehr mit mir selbst beschäftigt und auf negative Körpersignale fokussierte, habe mich bewusst abgelenkt, indem ich achtsam war und versucht habe den Moment zu genießen.

In solchen Momenten richte ich mich auf, nehme den Blick vom Boden und richte ihn in die Ferne. Ich sehe, was zu entdecken ist. Eine weitere Technik, die ich gerne einsetze, sind Achtsamkeitsgedanken. Dabei versuche ich zum Beispiel jeden einzelnen Laufschritt wahrzunehmen. Klapp, klapp, klapp, klapp. Nach etwa einer Minute lege ich meinen Fokus gezielt auf die Armhaltung, spüre wie ich die Arme anwinkle und die leicht geöffneten Hände vor die Brust führe. Danach spüre ich, wiederum für gefühlt eine Minute lang, wie ich die linke und rechte Hüfte abwechselnd nach vorne bewege. Dann achte ich darauf, wie ich den Körper aufrichte, wie ich mich mit dem jeweils gestreckten Bein nach vorne abdrücke usw. Leichte Aufgaben für meine Aufmerksamkeit, die schlechten Gedanken keinen Raum lasse.

9. Mach' dein Ding

Wenn alles mal nichts hilft und wenn ich mich einfach nicht glücklich denken kann, dann muss ich mein Ding auch einfach mal, ohne zu murren, durchziehen. Nicht jammern, machen. Ich hatte beim Deutschlandlauf einen Job zu erledigen und dieser Job hieß 21 Marathons in 21 Tagen zu laufen. Mir war klar, wenn ich das nicht schaffen sollte, dann enttäusche ich viele Menschen. Das ist sicherlich auch eine wertvolle Analogie, die wir alle aus unserem beruflichen Alltag kennen. So manches Mal macht Arbeit am Anfang keine Freude. Manchmal muss man diese einfach stur erledigen und sein Ding durchziehen. Gerade dann, wenn andere auf das Ergebnis der eigenen Arbeit warten. Und wenn das geschafft ist, dann hinterlässt das immer ein gutes Gefühl. Wenn Menschen mit dem Laufen zaudern, dann ist mein liebster Motivationstipp eine Frage: "Wie oft hast du dich nach dem Laufen besser gefühlt als vorher?"

Und wenn Sie nun wissen wollen, wie aufregend, spannend und spektakulär mein ALS Deutschlandlauf zu Ende ging, dann empfehle ich Ihnen unbedingt meinen Erlebnisbericht zur 21. Etappe zu den 48 Kilometern von Venlo nach Selfkant. Und dann bitte, packen Sie bald die Laufschuhe aus, und machen genau Ihr Ding.

Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude,

Ihr Andreas Butz