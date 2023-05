Einer der reichsten Männer der Welt ist jetzt auch prämierter Kampfsportler. Facebook-Frontmann und Meta-CEO Mark Zuckerberg (38) ist am Wochenende erstmals öffentlich bei einem Jiu-Jitsu-Wettkampf angetreten und hat gleich zwei Medaillen mit nach Hause gebracht. Bei dem Wettbewerb in einer Schule in der Nähe seiner Meta-Firmenzentrale im kalifornischen Silicon Valley gewann er Silber und Gold, wie Zuckerberg in den Online-Netzwerken Facebook und Instagram mitteilte. "Bin bei meinem ersten Jiu-Jitsu-Turnier angetreten und habe ein paar Medaillen für das Guerrilla Jiu-Jitsu-Team gewonnen", so Zuckerberg, der gleich auch ein paar Fotos von der Siegerehrung postete.