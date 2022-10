Gut, die Bedingungen sowohl in Monza wie auch in Wien waren nicht regelkonform: Die Pacemaker wurden beispielsweise während des Rennes immer wieder ausgewechselt und durch "frische" Läufer (aus der Weltelite übrigens, denn wer kann so ein Tempo schon vorgeben) ersetzt, die in einer Art "V" Formation Windschatten und Tempovorgabe lieferten. Deshalb sind die Zeiten aus dem Nike-Projekt nicht weltrekordtauglich, aber egal, es zeigt, was alles möglich ist.

Deshalb hat es mich nicht sehr erstaunt, als ich am Sonntag, den 25. September 2022 in Berlin Zeuge eines neuen, offiziellen Weltrekords wurde. Dass er aber seinem Landsmann Mark Korir, der in 2:05:58 den zweiten Platz belegte, fast fünf Minuten abnahm, dass er ab Kilometer 25 mutterseelenallein das Rennen in Berlin bestritt, dass er wie eine Maschine sein Ding in Berlin da vorne durchzog, das fand ich sensationell.

Gut, wir können jetzt über die neuen Schuhe reden, über die perfektionierte Kohlenhydratzufuhr und über die medizinische Versorgung, die immer ausgeklügelter wird, aber Fakt ist doch, dass er es am Ende durchgezogen hat, dass er abgeliefert hat. Starker Typ.

"Komm, trab noch mal an!"

Nachdem Eliud im Ziel und die ersten Posts & Stories raus waren, fuhr ich an diesem Marathonmorgen in Berlin an den Wittenbergplatz, um meine und alle anderen Athleten anzufeuern, die gerade Kilometer 35 passiert hatten. Wer jenseits von Kilometer 35 den Marathon läuft, der befindet sich in der härtesten Phase des Rennens. Nur noch ein Sechstel! Noch sieben erbarmungslose Kilometer sind zu laufen, auf Beinen, die schmerzen und mit Energiedepots, die leer sind. Ich stand dort viele Stunden und sah zunächst Läufer, die das Ziel schließlich nach rund 3:15h erreicht haben, aber auch noch diejenigen, die um das Knacken der Fünf-Stunden-Marke gekämpft haben. Ich stand da also ziemlich lange und rief den Läufern ermutigende Sprüche wie "Das sieht gut aus!" oder "Komm, trab noch mal an!" zu.

Irgendwann liefen mir Tränen über das Gesicht, weil ich so ergriffen von diesem Sport war. Es gibt kaum eine Disziplin auf der Welt, bei der die absolute Top-Elite mit allen anderen Sporttreibenden an ein und derselben Startlinie stehen. Beim Marathon laufen sie alle auf exakt der gleichen Strecke und haben dasselbe Ziel im Visier. Da flog die austrainierte Rechtsanwältin an mir vorbei und strahlte über ihr hübsches Gesicht, weil sie sich auf das Ziel freute. Es humpelte der Top-Manager mit schmerzverzerrtem Gesicht an mir vorbei, der alles gab, um am Ende unter vier Stunden zu bleiben. Natürlich liefen jede Menge Frauen und Männer mit Tunnelblick an mir vorbei, denn wenn die Beine schmerzen und die Energiedepots leer sind, will man nur eins: Weiter laufen, um das Ziel zu erreichen. Aber manche Läufer*innen blieben auch kurz stehen, um ihre Liebsten zu küssen, um dann aber weiter in die eine Richtung zu laufen, in die der Strom der Tapferen sich zog.