4. Einmal pro Woche MDL

Bitte koppeln Sie Ihre Sportuhr oder Ihre Smartwatch mit einem optischen Oberarmsensor oder einem Brustgurt für die Herzfrequenzmessung. Die optische Messung am Handgelenk ist für alltägliche Anwendungen gut genug, für den Bewegungssport Laufen aber völlig unzureichend. Diese Erfahrung der professionellen Athleten und Trainer gilt ausnahmslos für alle Sportuhren und Marken. Darum sparen Sie an dieser Stelle bitte nicht, rüsten Sie sich gut aus und koppeln Sie Ihre Bluetooth fähige Sportuhr mit Brustgurt oder Oberarmsensor. Dies ist die Voraussetzung für ein punktgenaues Training. Im mittlere Dauerlaufbereich (MDL) trainieren Sie zwischen 76 und 80 % der maximalen Herzfrequenz (Hfmax). Der MDL-Bereich könnte Ihr Standard werden. Hier überfordern Sie sich nicht und hier unterfordern Sie sich auch nicht, wenn Sie "nur" 40 Minuten unterwegs sind. 40-minütige MDLs sind wie Kurzurlaube, Ihr Serotonin-Spiegel wird es Ihnen danken.

5. Einmal pro Woche LALA als LDL

Und noch zwei Abkürzungen aus der Trainingslehre. Der langsame Dauerlaufbereich (LDL) ist die ideale Herzfrequenz für den langen Lauf (LALA). Wenn Sie es mit vorsichtiger Steigerung Ihrer Umfänge erstmal bis 90 Minuten geschafft haben, dann haben Sie große Chance mal ein Runner’s High zu erleben. Wer beim Laufen immer kämpft wird dies nie erleben, entspannte LALA-Jogger hingegen erleben dieses Glücksgefühl, wenn der Körper Endorphine ausschüttet, immer wieder. Dies gelingt aber nur bei langen niedrigpulsigen Läufen, idealerweise im LDL-Bereich, das bedeutet zwischen 71 bis 75 % der Hfmax.

6. Einmal pro Woche HIIT

Hochintensives Intervalltraining (HIIT) klingt fieser als es ist. Laufen Sie dazu 10 x 200 Meter richtig schnell. Wie schnell? So schnell, dass Sie dieses 200-Meter-Intervall zehn Mal schaffen können. Dazwischen machen Sie jeweils 2 Minuten Gehpausen, vorher 15 Minuten Einlaufen, anschließend 15 Minuten Auslaufen. HIIT ist ein perfektes Training für das Herzkreislaufsystem und das Selbstbewusstsein. Und schon beim Auslaufen wird Dopamin produziert, das Glückshormon, das vor allem nach sportlich fordernden, aber gut zu meisternden Leistungen entsteht.

7. Keine Beschallung beim Laufen oder Spazieren

Idealerweise sind wir in Bewegung nicht mit dem Handy beschäftigt und arbeiten nicht. Keine Telefonate beim Spaziergang, keine News-Ticker, keine Sozialen Medien. Auch sollten wir uns vor unnötigen Lärmquellen schützen. Wenn wir zum Beispiel beim Laufen Musik, Hörbücher oder Podcasts hören, dann mag dies sehr kurzweilig sein, doch es wird niemals so entspannend sein wie das Zwitschern der Vögel, das Plätschern von Bächen, Flüssen und Meeresbrandungen. Gestresste Menschen ziehen Kopfhörer und Beschallung vor. Erkennen Sie sich?

8. Mehrfach pro Tag bewusste Atempausen

"Kohärentes Atmen" und "RSA-Tests", also Tests zur Respiratorische Sinusarrhythmie, meinen das gleiche. Sechs Atemzüge in einer Minute, 5 Sekunden Einatmen, 5 Sekunden Ausatmen, sind der Klassiker, dies mindestens eine Minute lang. Die Studienlage ist hier eindeutig. Tiefe, bewusst gesteuerte, zehnsekündige Atemzüge aktivieren die Herzfrequenzvariabilität (HRV) und hier vor allem den Parasympathikus. In der Regel mit dem gewünschten Ergebnis, dass Sie sich entspannen.

9. Nutzen Sie Apps, Sportuhren und Wearables zur Kontrolle der HRV

Sportuhren wie zum Beispiel die von Polar und Garmin können an Atempausen erinnern. HRV-Apps wie die von Kubios oder Elite HRV helfen Ihnen die Herzfrequenzvariabilität zu verstehen. Morgens nach dem Aufwachen gemessen, zeigen Ihnen 5-minütige HRV-Kurzzeitmessungen Ihren momentanen Stresslevel und Ihre Bereitschaft für diesen Tag. Während des Tages helfen Ihnen RSA-Tests Ihre Entspannung zu aktivieren. Das besondere an den grafisch geführten Apps ist, dass Sie die Ergebnisse sehen und so leichter verstehen. Beim Einatmen steigt Ihre Herzfrequenz, beim Ausatmen sinkt Sie wieder und der wichtigste HRV-Wert, der Root Mean Square Of Successive Differences (RMSSD), erhöht sich. Dieser Wert bezieht sich auf die unterschiedlichen zeitlichen Abstände zwischen zwei Herzschläge. Wenn diese hoch sind, ist dies ein gutes Zeichen. Ihr Organismus kann schnell auf sich verändernde Einflüsse reagieren. Sind Sie gestresst, ist Ihre HRV niedrig. Mehr über das Selbstcoaching durch HRV-Messungen lernen Sie in diesem Online-Seminar .

10. Machen Sie Yoga zur Routine

Hartha-Yoga kombiniert vieles von dem, was uns guttut. Atemübungen, Körperübungen und Meditation. Mir reichen hier schon jeweils 30 Minuten um mich entspannt und frisch zu fühlen. Ich praktiziere Yoga mit einer App (Yoga für alle) üblicherweise an laufffreien Tagen morgens oder zur Entspannung zwischen Arbeit und Abendessen zum Feierabend. Die Wirkung ist immer die erhoffte, es geht mir anschließend gut.

Man muss es nur tun. Das Wissen ist da, wir müssen es anwenden. All meine Tipps versuche ich auch selbst zu beherzigen. Meist gelingt mir dies, und meistens reicht dies auch zu meiner persönlichen Stressbewältigung. Menschen, die zu wenig Zeit für ihre Gesunderhaltung investieren, werden möglicherweise irgendwann gezwungen sein viel Zeit mit der Gesundwerdung zu verbringen. Doch besser als Krankheiten mit einem gesunden Lebensstil zu kurieren ist, gar nicht erst krank zu werden.

Und genau das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen,

Ihr Andreas Butz