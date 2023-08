Die Wochenumfänge

Wenn in der Marathonvorbereitung die viertletzte Woche als 100 Prozent angenommen wird, das ist – wie oben beschrieben – die Woche mit dem letzten langen Dauerlauf, so werden die Trainingskilometer in der drittletzten Woche auf etwa 85 Prozent gesenkt, in der vorletzten Wochen auf etwa 70 Prozent und in der Wettkampfwoche auf etwa 40 Prozent, das Rennen am Wochenende hier nicht eingerechnet. Trotz Beibehaltung der Qualität des Trainings, hiermit ist insbesondere das oben beschriebene Tempotraining zehn Tage vor dem Marathon gemeint, setzt die Erholung durch die Reduzierung der Wochenumfänge spürbar ein.